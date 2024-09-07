Александр Беглов анонсировал скорое открытие передового центра реабилитации на Васильевском острове

Запуск планируется в первом квартале 2025 года Во время осмотра Василеостровского района, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ознакомился с новым отделением медицинской реабилитации, которое скоро откроется на Наличной улице.
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