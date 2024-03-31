В Японии БАДы с красным рисом стали причиной пятой смерти: в чем опасность Алиса БронскаяПять человек в Японии погибли, а 114 были госпитализированы из-за употребления пищевых добавок с экстрактом красного риса кодзи, произведенных компанией Kobayashi Pharmaceutical.