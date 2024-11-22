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Генсек НАТО призвал перестать сплетничать о Трампе

Генсек НАТО призвал перестать сплетничать о Трампе

Министром обороны стран НАТО нужно перестать сплетничать об избранном президенте США Дональде Трампе и позвонить ему для продуктивного взаимодействия.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Рютте - очередной высокооплачиваемый идиот на посту главы военного блока. Такое впечатление что на западе специально идёт конкурс по выбору тупейших из тупых на ключевые европейские должности, чтобы поскорее разрушить европу.
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