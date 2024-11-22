Генсек НАТО призвал перестать сплетничать о Трампе

МН

Михаил Новиков

Рютте - очередной высокооплачиваемый идиот на посту главы военного блока. Такое впечатление что на западе специально идёт конкурс по выбору тупейших из тупых на ключевые европейские должности, чтобы поскорее разрушить европу.