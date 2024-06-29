Приметы на Тихона Тихого: почему 29 июня запрещено печь пироги

Православная церковь отмечает 29 июня день памяти святителя Тихона, которого еще называют Утешитель. Какие существуют приметы в этот день, что запрещено делать и почему замолкают птицы, – читайте на «ФедералПресс».
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