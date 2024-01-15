На форуме в Давосе обсудят новую смертельную «болезнь X»

На предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе планируется обсуждение «болезни X», которая, как считает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), может привести к более серьезным последствиям, чем COVID-19.
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