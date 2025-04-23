Медведев прокомментировал слова Трампа о вреде заявлений Зеленского про Крым

Зампред Совбеза РФ надеется, что европейские лидеры услышат этот посыл Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что европейские лидеры услышат слова американского лидера Дональда Трампа о вреде для переговорного процесса отказ Киева признавать Крым российской территорией.
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