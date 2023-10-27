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FiNE NEWS

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Motorola представила концепт смартфона, который можно носить как браслет

Motorola представила концепт смартфона, который можно носить как браслет

Motorola (с 2014 года является дочерней компанией Lenovo) представила на выставке Lenovo Tech World 23 концепт «адаптивного дисплея», который по желанию пользователя может выглядеть как смартфон, складной телефон или смарт-браслет.

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