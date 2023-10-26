По слухам, Герман Хульст стоит за закрытием японских студий PlayStation Дэвид Яфф...

По слухам, Герман Хульст стоит за закрытием японских студий PlayStationДэвид Яффе в своем последнем видеоролике раскрыл много интересной информации, которая была получена из двух электронных писем, полученных им от источников внутри PlayStation.
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