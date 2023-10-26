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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, Герман Хульст стоит за закрытием японских студий PlayStation Дэвид Яфф...

По слухам, Герман Хульст стоит за закрытием японских студий PlayStation Дэвид Яфф...

По слухам, Герман Хульст стоит за закрытием японских студий PlayStationДэвид Яффе в своем последнем видеоролике раскрыл много интересной информации, которая была получена из двух электронных писем, полученных им от источников внутри PlayStation.

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