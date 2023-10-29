Люди больше заботятся о своих собаках, чем о кошках

Ученые оценили эмоциональную связь людей и их питомцев. Согласно новому исследованию, владельцы домашних животных менее эмоционально привязаны к кошкам и менее готовы финансировать уход за ними, чем за собаками.
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