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Военное обозрение

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Ульяновский автозавод в 1944 – 1945 годах

Ульяновский автозавод в 1944 – 1945 годах

Для трубы будущей ТЭЦ делали фундамент, на тачках возили вот такие «дикари», «бутовый камень» назывался.

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