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В России высказались о желании США привлечь к ответственности помогавших Асаду

В России высказались о желании США привлечь к ответственности помогавших Асаду

Желание США привлечь к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийского лидера Башару Асаду — скандальное решение, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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