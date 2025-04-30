Зачем немецкому судну E-Ship 1 трубы, если они никогда не дымят

Когда мы видим корабль с трубами, первая мысль — «пароход»! Но что, если эти трубы никогда не дымят? Тогда перед вами, скорее всего, современный парусник! Именно таким является немецкий балкер E-Ship 1, построенный в 2010 году.
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