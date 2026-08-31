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Депутат Госдумы резко высказался об уезжающих из-за слухов о мобилизации

Депутат Госдумы резко высказался об уезжающих из-за слухов о мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал ситуацию с россиянами, которые принимают решение покинуть страну на фоне разговоров о возможной мобилизации, сообщает RTVI.

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