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Газета.ру

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SCMP: учителя в Китае были публично унижены за плохие оценки учеников

SCMP: учителя в Китае были публично унижены за плохие оценки учеников

Власти уезда Лэйбо в китайской провинции Сычуань принесли извинения после того, как заставили десятки учителей выйти на сцену и сфотографироваться с «унизительными» надписями из-за низких результатов их учеников, пишет South China Morning Post.

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