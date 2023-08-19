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«Возгорание, поражение током, травма». Apple выпустила официальное заявление о своих смартфонах

«Возгорание, поражение током, травма». Apple выпустила официальное заявление о своих смартфонах

Компания Apple выпустила официальное заявление, предупредив пользователей о большой опасности. Корпорация рекомендовала ни в коем случае не оставлять смартфон на зарядке рядом с собой во время сна, это может быть крайне опасно, сообщает PRIMPRESS.

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