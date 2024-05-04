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Плющенко о своей работе тренером: «Многие восприняли это так, будто я пришел поиграться. Видимо, примеряли мое решение на себя»

– Мое решение о тренерской деятельности было осознанным, оно не было спонтанным. Но многие восприняли это так, будто я пришел поиграться в тренера, поиграться в школу фигурного катания, отнеслись к моей деятельности скептически, если не сказать негативно.

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