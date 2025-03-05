Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Слушайте, а почему Гончаренко ещё не повесили? Публикуют тут рожу какой-то гниды вонюче-хохлятской. Пидора к тому-же.Депутат Рады Гонч...
  • Юрий Вершинин
    Всё правильно. Все астматики. Им бы в паралимпийцы податься. Как инвалидам.Экс-биатлонист Ти...
  • Юрий Вершинин
    В апреле 24 года? И как? Провел?Боксер Сергей Ков...

NatComms: бактерия Mycosynbacter amalyticus уничтожает пену в жидких стоках

NatComms: бактерия Mycosynbacter amalyticus уничтожает пену в жидких стоках

Австралийские ученые из Университета Ла Троба (Австралия) обнаружили, что бактерия Mycosynbacter amalyticus, которую называют "микробной темной материей", способна уничтожать другие бактерии, вызывающие пенообразование в сточных водах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх