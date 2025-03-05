NatComms: бактерия Mycosynbacter amalyticus уничтожает пену в жидких стоках

Австралийские ученые из Университета Ла Троба (Австралия) обнаружили, что бактерия Mycosynbacter amalyticus, которую называют "микробной темной материей", способна уничтожать другие бактерии, вызывающие пенообразование в сточных водах.
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