Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

«Барселона» после вызова Бальде на ЧМ-2022 хочет поскорее продлить с ним контракт

«Барселона» хочет обезопасить себя от возможной потери защитника Алекса Бальде. По сведениям Mundo Deportivo, после вызова 19-летнего футболиста в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы нацелены на скорейшее продление контракта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх