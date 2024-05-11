В Кировском районе огнеборцы предотвратили взрыв газовых баллонов

Вчера днём в службу спасения поступила информация о возгорании в селе Журавки Кировского района. Фото: МЧС по РКПо прибытии пожарных выяснилось, что на территории частного домовладения горит отдельно стоящая хозпостройка.
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