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Родословная власти и новая идеология: как внучка первого главы Центробанка России стала критиком страны, которую покинула ребёнком

Родословная власти и новая идеология: как внучка первого главы Центробанка России стала критиком страны, которую покинула ребёнком

Родословная власти и новая идеология: как внучка первого главы Центробанка России стала критиком страны, которую покинула ребёнком Елена ГалицкаяИстория Юлии Куоканен — это история о том, как наследники советской элиты спустя десятилетия после распада СССР оказались по разные стороны исторической линии.

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