Родословная власти и новая идеология: как внучка первого главы Центробанка России стала критиком страны, которую покинула ребёнком Елена ГалицкаяИстория Юлии Куоканен — это история о том, как наследники советской элиты спустя десятилетия после распада СССР оказались по разные стороны исторической линии.