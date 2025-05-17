В Братске и районе проведут рейды по проверке водительских прав 17 и 23 мая

Госавтоинспекция МУ МВД России «Братское» объявляет о проведении масштабной операции «Водительское удостоверение», направленной на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами без прав или лишенными водительского удостоверения.
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