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Из-за Украины в Екатеринбурге кардинально изменили тематику детского фестиваля

Из-за Украины в Екатеринбурге кардинально изменили тематику детского фестиваля

В Екатеринбурге детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за Украины. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

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