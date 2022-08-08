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"Тащил прямо по асфальту": жесткая драка двух раздетых мужчин на дороге (видео)

"Тащил прямо по асфальту": жесткая драка двух раздетых мужчин на дороге (видео)

Жители Уссурийска рассказали о резонансной драке, которая произошла в районе улицы Карбышева. Здесь двое раздетых мужчин начали настоящую потасовку прямо посреди проезжей части.

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