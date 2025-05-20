Рубио: Россия может отказаться от диалога в случае угроз санкциями

Угрозы санкциями со стороны США могут привести к прекращению диалога Москвы с Вашингтоном, передает слова американского президента Дональда Трампа госсекретарь США Марко Рубио 20 мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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