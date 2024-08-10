Сильная молитва в Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2024 года поможет привлечь в дом достаток Ирина ОрлонскаяНа протяжении многих сотен лет Русская православная церковь отмечает 11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца.
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