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Военное обозрение

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Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки

Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки

Новая основная боевая винтовка армии США всё никак не исчезает из инфополя. Не удивительно, с её приходом начинается закат эпохи великого творения Юджина Стоунера.

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