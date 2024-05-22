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На Челябинской таможне задержали партию украинских конфет

На Челябинской таможне задержали партию украинских конфет

Челябинские таможенники не пропустили в Россию партию украинских конфет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сегодня, 300 килограммов конфет известной украинской марки изъяли на границе сотрудники мобильной группы ведомства и Пограничного управления ФСБ России.

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