Очевидцы спасли мужчину, пострадавшего на пожаре

В Нижнекамском районе на пожаре в СНТ «Строителей» пострадал 53‑летний мужчина. По данным ГУ МЧС России по РТ, вечером на одном из участков загорелся сарай с пристроем — площадь возгорания достигла 20 кв.
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