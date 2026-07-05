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ГТРК Татарстан

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Очевидцы спасли мужчину, пострадавшего на пожаре

В Нижнекамском районе на пожаре в СНТ «Строителей» пострадал 53‑летний мужчина. По данным ГУ МЧС России по РТ, вечером на одном из участков загорелся сарай с пристроем — площадь возгорания достигла 20 кв.

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