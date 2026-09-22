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SPLETNIK

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"Голливуд пытается нормализовать инцест". В сети осудили Руни и Кейт Мару и Орландо Блума за сцену секса втроём в фильме "Чёртов ублюдок"

"Голливуд пытается нормализовать инцест". В сети осудили Руни и Кейт Мару и Орландо Блума за сцену секса втроём в фильме "Чёртов ублюдок"

Люди в сети раскритиковали сестёр Руни и Кейт Мару и Орландо Блума, которые снялись в сцене секса втроём в новой картине Вернера Херцога "Чёртов ублюдок".

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