ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 августа 2022 года

Энергетический прогноз на четырнадцатое число восьмогомесяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1288 =Все мы любящие существа! Сущность Любви такова, что в нас возникает естественное желание поделиться счастьем = Вы должны работать над своими мыслями и чувствами, чтобы притягивать извне только флюиды чистоты и Света =Главное, Истина заключается в том, что лучшее Общество возникнет только благодаря эволюции отдельного человека! =Если бы мы относились к себе терпимее, мы бы чувствовали себя полностью раскованными и довольными Жизнью =Концентрируя внимание осознанно и выборочно на том, чего мы хотим достичь, мы создаем новые нейронные сети =Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а показать только себя делающим добро =Лишь только мгновения, когда человек открыт, счастлив, испытывает радость, любит - есть настоящая Жизнь!=Люди в миниатюре повторяют не только сложность и многоуровневость, но и универсальность Мироздания =Мы должны учиться на своём опыте.