В России возбуждено более тысячи уголовных дел о невыплате зарплаты

В России возбуждено более тысячи уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Такие данные были озвучены на оперативном совещании подл председательством главы Следственного комитата (СК) РФ Александр Бастрыкина.
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