Миннесота – Оклахома-Сити – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА плей-офф, 31 мая 2025

В субботу, 31 мая, сыграют Миннесота и Оклахома-Сити в матче финала конференции НБА Плей-Офф. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.
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