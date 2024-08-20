Инспектор достал оружие — в каких случаях он может стрелять?

Кажется, что полицейская стрельба – это что-то из жизни других людей, но точно не из вашей. Наркотики и оружие вы не перевозите, ПДД соблюдаете, а при случае даже готовы сотрудничать с полицией и помогать окружающим.
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