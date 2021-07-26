Николай Стариков: «Три Поросёнка» на новый украинский лад

Политика как она естьПолитикаНиколай Стариков: «Три Поросёнка» на новый украинский лад Некоторое время назад в эфире программы «60 минут» обсуждался сюжет, который вызвал у меня большое удивление.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаилВот пусть построят кирпичные домики и объединимсяGGarryпПравильно, тем более, что все, особенно Лукашенко просто рвет жопу за РАВНОПРАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....при всеобщей зависимости РБ от РФVOVladimir OrekhovКомментируемый пост Михаил 26 июля, 9:20 Вот пусть построят кирпичные домики и объединимся Ответ Уважаемый Михаил. Неужели непонятно, что кирпичные домики не построят, их просто сожрут «волки», наличие которых у на границе «во сто крат» увеличат угрозы нашему существованию? Т.е. для выживания "объединение" нужно нам не менее, чем им.Комментировать
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