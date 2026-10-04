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ИА Регнум

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Медведь напал на оленевода на Чукотке, мужчина выжил

Медведь напал на оленевода на Чукотке, мужчина выжил

На Чукотке медведь напал на оленевода, мужчине удалось спастись. Об этом 4 октября сообщили в администрации округа Эгвекинот.

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