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Регионы России

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Каждый пятый россиянин уверен в своей финансовой грамотности, но сталкивается с кибермошенниками

Каждый пятый россиянин уверен в своей финансовой грамотности, но сталкивается с кибермошенниками

Совместное исследование платформы «Содружество» и «Финансо Mail» показало, что около 20% россиян считают себя хорошо подкованными в области финансовой грамотности, однако почти каждый второй сталкивался с кибермошенниками в последнее время.

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