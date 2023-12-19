Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

было бы понятно, приднестровье или на худой конец гагаузы, про белорусов разговоров нет, но остальное просто полит игры

Александр Глущенко

так белоруссы тоже полит.игры.. Как только поменяется полит. ветер и сразу опять станут великими , кормящие и сейчас Россию и обеспечивающие 1,5 млн россиян работой ( не смейтесь , он это серьёзно) не знаю правда как это , но утверждает , что так и есть .. Правда почти 3 млн белорусов приехали батрачить в Россию, но... это другое.