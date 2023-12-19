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Несекретные материалы

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Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
было бы понятно, приднестровье или на худой конец гагаузы, про белорусов разговоров нет, но остальное просто полит игры
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1 д.
Виктор Минин
Какое отребье, мадам Брошкина с русской фамилией? В Казахстане проживают только РУССКИХ  3 миллиона! И я - отребье?
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21 час.
Александр Глущенко
так белоруссы тоже полит.игры.. Как только поменяется полит. ветер  и сразу опять станут великими , кормящие и сейчас Россию  и обеспечивающие 1,5 млн россиян работой ( не смейтесь , он это серьёзно) не знаю правда как это , но утверждает , что так и есть .. Правда почти 3 млн белорусов приехали батрачить в Россию, но... это другое.
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17 час.

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