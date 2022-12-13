Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости

1. Загитова выиграла голосование «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую года, опередив Щербакову.
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