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Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости

Загитова – лучшая телеведущая, легенды желают Месси выиграть ЧМ, в США – за участие россиян на ОИ-2024, новый гендиректор Sports.ru и другие новости

1. Загитова выиграла голосование «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую года, опередив Щербакову.

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