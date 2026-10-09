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Путин приехал на саммит СНГ

Путин приехал на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в расположенный в национальной туристической зоне «Аваза» конгресс-центр на заседание Совета лидеров стран СНГ, а также Каспийский экологический саммит.

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