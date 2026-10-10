Trump Petitions Supreme Court To Reinstate Lawsuit Against Clinton & DNC Over Russia Claims Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times, President Donald Trump asked the Supreme Court on Oct.
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