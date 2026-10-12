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МОСИНФОРМ

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Московские спортсмены завоевали медали чемпионата России по бегу

Московские спортсмены завоевали медали чемпионата России по бегу

Две бронзовые медали первого чемпионата России по бегу на 10 километров завоевали представители московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» Дмитрий Неделин и Нина Бышкина.

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