Депутат РФ Бессараб: ветеранам боевых действий и пенсионерам доступно бесплатное лечение в санаториях

Граждане Российской Федерации, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, пережили блокаду Ленинграда и Севастополя, а также являются ветеранами боевых действий, имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
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