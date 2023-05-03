Аргументы недели

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Депутат РФ Бессараб: ветеранам боевых действий и пенсионерам доступно бесплатное лечение в санаториях

Граждане Российской Федерации, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, пережили блокаду Ленинграда и Севастополя, а также являются ветеранами боевых действий, имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

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