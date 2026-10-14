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Царьград

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Пермяки массово отказываются от проводных наушников: доля упала до 17%

Пермяки массово отказываются от проводных наушников: доля упала до 17%

За девять месяцев 2026 года доля проводных наушников в продажах «Мегафона» упала с 30% до 17%, а спрос на беспроводные устройства в Перми оказался одним из самых высоких в стране.

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