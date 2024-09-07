Суточная ликвидация на криптофьчерсов достигла $272 млн. Ethereum и Bitcoin тестируют минимумы.

Цена Ethereum резко снизилась, достигнув самого низкого уровня в 2024 году. За последнюю неделю цена Ethereum упала на 13%, этот показатель хуже, чем у большинства других крупных криптовалют и ETH обновил годовой минимум.
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