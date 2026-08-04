Подмосковье подготовило почти 4 тысячи участков к сентябрьским выборам

Подмосковье готовится к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. В регионе откроют около 3,9 тысячи участков, сообщил председатель областной избирательной комиссии Илья Березкин, передает 360.
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