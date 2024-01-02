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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о повреждении запястья: «Думаю, проблема не очень серьезная, потому что мне все равно удалось закончить матч и хорошо сыграть»

Он начал испытывать дискомфорт сегодня во время тренировки на United Cup. После этого серб выиграл одиночный матч у Иржи Лехечки, а в миксте его заменил Хамад Медьедович.

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