Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо. «Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке», — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.