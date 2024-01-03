Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо. «Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке», — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.
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