«Внезапная тяжелая болезнь» и «дворцовый переворот»: что может ждать Зеленского? Один из возможных сценариевДональд Трамп уже открыто призвал Владимира Зеленского заканчивать украинский конфликт, предупредив о тяжёлых последствиях.
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Ситуация у Зеленского напоминает последние дни его кумира Гитлера...За несколько месяцев до Победы Красной армии произошла попытка устранения фюрера группой высоко поставленных генералов во главе с полковником Штауффенбергом, генералами Беком и Ольбрихтом, в результате которой фюрер отделался легким ранением и испугом. Но впоследствии он все-таки принял решение уйти из жизни добровольно! А как Зеленский кончит?...