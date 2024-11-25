Кулеба: жители Украины нервничают после удара России «Орешником»

Новую баллистическую ракету невозможно перехватить средствами ПВО Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отреагировали жители страны на сообщения о разрушении завода «Южмаш» в Днепропетровске в результате удара по нему ракетой «Орешник».
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