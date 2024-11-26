Уоррен Баффетт посоветовал родителям давать детям читать завещание

Он считает, что нужно отвечать на возникающие вопросы, пока есть время Известный американский предприниматель и филантроп Уоррен Баффетт, которому в этом году исполнилось 94 года, поделился своими размышлениями о том, как лучше всего поступить родителям при составлении завещания.
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